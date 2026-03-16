أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 16 مارس 2026

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 16 مارس 2026 مستويات مختلفة في محلات الذهب داخل المملكة، مع متابعة حركة البيع والشراء في عمّان وباقي المدن.

ويهتم المتعاملون بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق الأردنية، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة، فضلاً عن قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

عيار 24: 114.000 دينار

عيار 22: 104.500 دينار

عيار 21: 99.700 دينار

عيار 18: 85.500 دينار

الجنيه الذهب: 797.800 دينار

الأونصة بالدينار: 3,545.000 دينار

الأونصة بالدولار: 5,000 دولار

سعر الذهب في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 114.000 دينار أردني، بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 104.500 دينار.

أما سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق الأردنية، فقد سجل نحو 99.700 دينار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 85.500 دينار، في حين سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 797.800 دينار.

كما بلغ سعر الأونصة في السوق الأردنية نحو 3,545.000 دينار، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 5,000 دولار.

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 9,690.000 دينار أردني.