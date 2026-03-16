انتهاء تصوير مسلسل «فخر الدلتا».. أحمد رمزي يودّع كواليس العمل

أعلن الفنان أحمد رمزي انتهاء تصوير مشاهده في مسلسل «فخر الدلتا»، بعد فترة تصوير استمرت لعدة شهور داخل عدد من مواقع التصوير في القاهرة وعدة محافظات.



وتدور أحداث مسلسل «فخر الدلتا» حول شاب قادم من محافظات الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية في الحياة، لكنه يجد نفسه أمام تحديات كثيرة تفرضها الحياة في العاصمة، لتأخذه الأحداث في مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تُقدَّم في إطار كوميدي.

ويصنف العمل كمسلسل اجتماعي كوميدي، ويرصد رحلة الشاب بين أحلامه وطموحاته والصعوبات التي يواجهها بعد انتقاله إلى القاهرة، في تجربة مليئة بالمفارقات والمواقف اليومية التي تعكس اختلاف الحياة بين الريف والعاصمة.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، منهم تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.