إيمان أيوب : لم أندم على دخولي الوسط الفني

أكدت الفنانة إيمان أيوب أن جمالها لم يكن سببًا للحد من أدوارها فحسب، بل كان أحيانًا عاملًا في محاولات حصرها في أدوار معينة، مشيرة إلى تجربتها في مسلسل من إخراج محمد فاضل، حيث رفضت الانتقادات التي وصفتها بأنها “ليست شبيهة بالشخصية أو لونها مختلف”، وأصرت على عدم العمل في بعض الأوقات، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير 2011، مؤكدة أنها كانت تختار أدوارها بعناية ورفضت بعض الأعمال لأسباب فنية وشخصية.



وأوضحت إيمان أيوب خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لم تتعرض لأي ابتزاز من قبل أي مخرج أو منتج، مؤكدة أن هذه الظاهرة موجودة لدى بعض الفنانين لكنها لم تواجهها شخصيًا، واعتبرت نفسها محظوظة في هذا الصدد.



وعن مسيرتها في الوسط الفني، أكدت إيمان أيوب أنها لا تندم على دخول الفن أبدًا، معتبرة أن الفن رسالة مهمة لتعليم الناس وتوصيل القيم، ومؤثرة في تحريك مشاعر الجمهور بطريقة إيجابية.

وأشارت إلى أن الدراما والتلفزيون يمكن أن يعملا على تعليم الفتاة البسيطة أو المرأة في الأرياف والمحافظات، ونقل الرسائل الصحيحة إليهم، معتبرة أن الفن كان دائمًا قادرًا على تغيير قوانين المجتمع وتحريك الوعي الاجتماعي.

