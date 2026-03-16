برلمانية: مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة قادرة على جذب ملايين السائحين إذا استثمرت

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن القطاع السياحي في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب شرائح واسعة من السائحين من مختلف دول العالم، خاصة في ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات سياحية متنوعة تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والعلاجية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن ما أعلنه شريف فتحي وزير السياحة والآثار بشأن أن الوضع السياحي في مصر يسير بشكل جيد، رغم وجود تباطؤ نسبي في بعض الحجوزات المقبلة، يعكس في الوقت نفسه أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية للحفاظ على معدلات النمو السياحي وتعزيز جاذبية المقصد المصري.

وأوضحت أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجعلها من أهم المقاصد السياحية في العالم، لافتة إلى أن تطوير التجربة السياحية وربط المنتجات السياحية المختلفة ببعضها يمثل خطوة مهمة لجذب السائحين وتشجيعهم على تكرار زيارة مصر أكثر من مرة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين في القطاع السياحي يعد عنصرًا أساسيًا لدعم حركة السياحة، مشيدة بالاجتماعات التي يعقدها وزير السياحة مع المستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وشددت العسيلي على ضرورة تكثيف الحملات الترويجية الدولية للمقصد السياحي المصري، والاستفادة من المقومات الفريدة التي تمتلكها المحافظات السياحية وعلى رأسها جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب استمرار تطوير الخدمات السياحية وخلق تجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات السائحين من مختلف الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ما يفرض العمل بشكل مستمر على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.