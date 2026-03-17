بميزات ثورية.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك اهم مواصفاتها



إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فمن المتوقع أن تطلق شركة بوكو سلسلة هواتف Poco X8 Pro و من المتوقع أن تشمل السلسلة هواتف Poco X8 Pro و Poco X8 Pro Max ، بالإضافة إلى إصدار محدود من Poco X8 Pro Iron Man. وقبل الإطلاق، كشف تسريب عن الأسعار المتوقعة

بوكو إكس 8 برو

وفقا للتسريبات سيبدأ سعر هاتف Poco X8 Pro من 33,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

أما نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، فمن المتوقع أن يبلغ سعرها 37,999 روبية هندية. أما هاتف Poco X8 Pro Max، فمن المتوقع أن يتوفر بخيارين للتخزين؛ حيث قد يصل سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 41,999 روبية هندية، بينما قد يصل سعر نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت إلى 45,999 روبية هندية.

يشير التسريب أيضًا إلى عرض ترويجي محتمل لطراز Poco X8 Pro الأساسي. قد يحصل المشترون على خصم بقيمة 3000 روبية، مما سيخفض السعر الفعلي لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. لم يُؤكد بعد ما إذا كان هذا العرض سيشمل أيضًا النسخة ذات الذاكرة الأعلى أو طرازات Poco X8 Pro Max.

هواتف Poco X8 Pro و Poco X8 Pro Max

سعر هاتف Poco X8 Pro

من المتوقع إطلاق هاتف Poco X8 Pro Iron Man Edition بالتزامن مع الإصدارات العادية. ويُشاع أن سعر هذا الإصدار المحدود سيبلغ 43,999 روبية هندية. ومع عروض الإطلاق، قد ينخفض ​​السعر الفعلي إلى حوالي 40,999 روبية هندية. ومن المتوقع أن يأتي الخصم من خلال عروض بنكية فورية أو استرداد نقدي.



بوكو إكس 8 برو ماكس 5 جي



إذا صحت التسريبات المتعلقة بالأسعار، فسيتم إطلاق سلسلة Poco X8 Pro بسعر أعلى من سابقتها. وقد أُطلق هاتف Poco X7 Pro في الهند العام الماضي بسعر 27,999 روبية هندية دون عروض ترويجية. يشير هذا إلى زيادة في السعر تُقدّر بحوالي 6,000 روبية هندية. وتعكس هذه الزيادة اتجاهًا عامًا في سوق الهواتف الذكية، حيث تدفع تكاليف المكونات المتزايدة الأسعار إلى الارتفاع.

كشفت تفاصيل سابقة من موقع Flipkart المصغر عن المواصفات الرئيسية للأجهزة. يتميز هاتف Poco X8 Pro بهيكل زجاجي بسمك 8.3 مم بلمسة نهائية غير لامعة مقاومة للخدش وإطار معدني، ويزن 201 غرام. وهو حاصل على تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى شهادة SGS.

يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وسطوعًا يصل إلى 3500 شمعة. أما بالنسبة للتصوير، فيستخدم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX882 بفتحة عدسة f/1.5، مع تثبيت بصري وإلكتروني للصورة. وهي مزودة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل توفر مجال رؤية 120 درجة. وتتميز كلتا الكاميرتين بحلقات حمراء مميزة.

ميزات بوكو إكس 8 برو ماكس 5 جي

ميزات بوكو إكس 8 برو ماكس 5 جي



يدعم نظام الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وتصوير فيديو ليلي بدقة 4K، وسرعة غالق فورية، وخاصية التقاط الحركة. تشمل أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين الصورة لزيادة الوضوح

يُصدر الصوت من مكبرَي صوت ستيريو متناظرين من طراز 1115F يدعمان تقنيتي Dolby Atmos وDolby Vision. كما يوفر الهاتف ميزة رفع مستوى الصوت بنسبة 400% ووضعًا ليليًا مخصصًا لخفض مستوى الصوت.

يشترك هاتف Poco X8 Pro Max في معظم هذه الميزات، ولكنه يأتي بشاشة أكبر حجماً تبلغ 6.83 بوصة. كما أنه يستبدل كاميرا Sony IMX882 بمستشعر Light Fusion 600 بدقة 50 ميجابكسل.

سيتوفر كلا الطرازين بألوان الأسود والأبيض والأزرق الفاتح في الهند عبر موقع Flipkart. كما ستطرح شركة Poco إصداراً محدوداً من هاتف Poco X8 Pro Iron Man Edition إلى جانب الطرازات القياسية.