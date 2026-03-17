اقتصاد

«الاستثمار»: نعمل على تطوير إطار متكامل لحوافز التصدير ورفع تنافسية المنتج المحلي

ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة جنرال موتورز، لبحث خططها التوسعية في السوق المصرية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز توطين صناعة السيارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. 

وشهد اللقاء مناقشة الموقف الحالي لاستثمارات الشركة، إلى جانب رؤيتها المستقبلية لدعم الإنتاج والتصدير.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي، خاصة مع ما يمتلكه من فرص للنمو وتعزيز الصناعات المغذية.

وأشار إلى أن «جنرال موتورز» تُعد شريكًا استراتيجيًا يتمتع بتاريخ ممتد في السوق المصرية، حيث نجحت في تصنيع أكثر من مليون مركبة، وتوفير نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من 30 ألف فرصة غير مباشرة، بما يعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار وقدرة السوق على استيعاب مشروعات صناعية كبرى وطويلة الأجل.

وتناول الاجتماع استثمارات الشركة الحالية التي تجاوزت 530 مليون دولار، من بينها نحو 50 مليون دولار في أنظمة التشغيل المعتمدة على الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، إلى جانب زيادة نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتجاوز 60%، دعمًا لخطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير إطار متكامل لحوافز التصدير، يستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

وأكد أن رفع تنافسية المنتج المحلي يمثل محورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.

كما أكد استمرار التنسيق مع الشركة وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتها، بما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وتحقيق أهداف الدولة في توطين الصناعة وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبها، أكدت شارون نيشي، العضو المنتدب لشركة «جنرال موتورز» مصر وأفريقيا، أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وموارد بشرية مؤهلة.

وأوضحت أن الشركة تنفذ خطة مستقبلية تشمل إطلاق طرازات جديدة تتماشى مع تطورات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتعزيز التصدير، إلى جانب ضخ استثمارات تشغيلية تسهم في تحسين كفاءة التصنيع.

كما أشارت إلى احتفال الشركة بمرور 100 عام على تواجدها في المنطقة انطلاقًا من مصر، بما يعكس أهمية السوق المصرية في استراتيجيتها، ويؤكد التزامها بدعم جهود توطين صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في أفريقيا والشرق الأوسط.

