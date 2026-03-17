الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني: الحرب الجارية ستحدث تغييرا جذريا في الشرق الأوسط

محمد باقر قاليباف
القسم الخارجي

في تصعيد سياسي وعسكري جديد، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الحرب الجارية في المنطقة ستؤدي إلى تغيير جذري في شكل الشرق الأوسط، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تحقق الأهداف التي تسعى إليها من خلال هذه المواجهة.

وقال قاليباف إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، موضحاً أن إيران تعتزم العمل مع الدول الإسلامية في المنطقة لإرساء نظام جديد يقوم على التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، في إشارة إلى رؤية إيرانية لمرحلة ما بعد الحرب تقوم على تعزيز النفوذ الإقليمي عبر الشراكات.

وفي لهجة حاسمة، أعلن رئيس البرلمان الإيراني رفض بلاده لما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" المتمثلة في اندلاع الحرب ثم التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعقبه تفاوض قبل العودة مجدداً إلى القتال، مؤكداً أن طهران تسعى إلى إنهاء هذا النمط بشكل نهائي عبر إزالة ما تعتبره مصادر تهديد لأمنها.

وشدد قاليباف على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لمواصلة الدفاع عن نفسها "بقوة"، مؤكداً أن الرد الإيراني على أي تهديدات سيكون حازماً ومباشراً. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع اتساع رقعة الاشتباكات في أكثر من جبهة.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الإيراني إلى أن الأمن في مضيق هرمز لن يعود كما كان في السابق، في تحذير واضح من تغييرات محتملة في طبيعة الملاحة داخل هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. وتُعد هذه التصريحات مؤشراً على أن طهران قد تستخدم ورقة المضيق كورقة ضغط استراتيجية في مواجهة خصومها.

كما وجّه قاليباف رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إنه لا يمكن فرض السلام بالقوة، وإن واشنطن لن تكون قادرة على إنهاء الحرب وفق شروطها، في تعبير عن تمسك إيران بموقفها الرافض للضغوط العسكرية والسياسية الأمريكية.

ميدانياً، تزامنت هذه التصريحات مع تطورات عسكرية على الأرض، حيث أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل دوي صفارات الإنذار في مدينة ناهريا وعدد من البلدات المحيطة في منطقة الجليل الغربي، ما يشير إلى تعرض تلك المناطق لهجمات صاروخية محتملة، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية.

وتعكس هذه التطورات تزايد حدة التوتر في المنطقة، مع استمرار تبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين الأطراف المتنازعة، في وقت تزداد فيه المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع قد تشمل أطرافاً إقليمية ودولية إضافية.

الدبلوماسية العربية في مواجهة التصعيد الإقليمي.. تحركات مصرية لتوحيد الصف وحماية الأمن القومي

أمن الخليج خط أحمر.. رسائل مصرية حاسمة تؤكد أن أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

التوترات الإقليمية تضغط على قناة السويس.. تحولات مسارات السفن وتحديات تواجه الاقتصاد المصري

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

