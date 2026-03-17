رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة لربط البرامج والتخصصات بسوق العمل

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة عن ربط البرامج والتخصصات الدراسية بالجامعة مع سوق العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجامعات المصرية بضرورة مراجعة البرامج الدراسية التى تقدمها لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمى والدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن إعداد هذه الدراسة بكافة كليات الجامعة تهدف إلي مدي قياس مدى ملاءمة البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل ، تحديد نقاط القوة والضعف في البرامج الحالية ، وضع خطة تطويرية للبرامج التي تحتاج إلى تحديث أو إعادة هيكلة.



وأضاف "الجيزاوي " أنه بناء علي نتائج هذه الدراسة سوف تتخذ الجامعة مجموعة من الإجراءات تتضمن تطوير البرامج التي تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع وظائف المستقبل، إيقاف أو دمج البرامج التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، استحداث برامج جديدة تتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم والتوظيف.

وأكد علي التزام جامعة بنها الكامل بتوفير تعليم عالي الجودة يضمن تحركيها القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، أن اللجنة تضم كلا من رئيس الجامعة رئيسا ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا لرئيس اللجنة ، وعضوية كلا من الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ، والدكتور أيمن سمير مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار ، والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين ، والدكتورة أميرة عقل رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة ، والدكتورة صحر عبد الرحمن مدير المركز الجامعي للتطوير المهني ، والدكتورة ميرفت جميل الأستاذ بكلية العلوم ، والدكتور أحمد زكريا نائب مدير مكتب الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وترفع اللجنة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها وتوصياتها متضمنة خطة تنفيذية لتطوير البرامج الدراسية للعرض على مجلس الجامعة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإنشاء برامج بينية جديدة، وربط البرامج والتخصصات الدراسية بسوق العمل، مع إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين، إلى جانب التركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والجامعي لإعداد كوادر مؤهلة.

وبناءً عليه عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي ورئيس المجلس، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بمواءمة البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل الذي أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة حول ربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجان تنفيذية داخلها لإعداد تقارير وتوصيات ومقترحات تُرفع إلى اللجنة الرئيسية.