الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بعيد الفطر

قدم غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسه.

وقال غبطته في نص التهنئة:

«نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك».

وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، مصلّين إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل الشعب المصري، وأن يُنعم على مصر بالخير والرخاء والأمان والاستقرار.

واختتم غبطته التهنئة قائلاً: حفظ الله مصر وشعبها العظيم.