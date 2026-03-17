طلاب صيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة ينظمون زيارة توعوية لمدرسة أمون عبد القادر

قام طلاب الجمعية العلمية بكلية الصيدلة NIPSA بزيارة علمية وتوعوية إلى مدرسة أمون عبد القادر، وذلك ضمن حملات التوعية والخدمة المجتمعية التي تنفذها الكلية، في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تحرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على ترسيخه لدى طلابها، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وجاءت الزيارة تحت إشراف الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج كلية الصيدلة، والمشرف على الجمعية حيث شارك في تنفيذ الزيارة نحو 20 طالباً من طلاب الكلية.

وخلال الزيارة قدم طلاب كلية الصيدلة عدداً من اللقاءات التوعوية لطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب الصفوف الثانوية العامة عربي ولغات، حيث تناولت اللقاءات أهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في إنقاذ حياة المرضى، مع توضيح الشروط الصحية للتبرع بالدم وأثره الإيجابي على المجتمع.

كما تضمنت الزيارة تعريف الطلاب بطبيعة الدراسة بكلية الصيدلة والدور المهم الذي يقوم به الصيدلي في المنظومة الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على مجالات العمل المختلفة التي يمكن أن يساهم فيها خريج الصيدلة لخدمة المجتمع، في إطار نشر الوعي الصحي بين طلاب المدارس وتعريفهم بالمفاهيم الطبية بصورة مبسطة تناسب أعمارهم.

وقد شهدت الزيارة تفاعلاً ملحوظاً من طلاب المدرسة الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالموضوعات المطروحة، حيث تم فتح باب النقاش والرد على استفساراتهم، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والعلمي لديهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وكلية الصيدلة على تنمية مهارات طلابها في التواصل المجتمعي والمشاركة في المبادرات التوعوية، بما يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية بين مختلف فئاته.