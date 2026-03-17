برلماني : نجاح برنامج دولة الدولة دليل ريادة مصر في خدمة كتاب الله

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن نجاح الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة، يؤكد على ريادة مصر في خدمة كتاب الله العظيم.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية ليلة القدر، وتكريم الثلاثة الفائزين في الموسم الأول، شهادة نجاح لمسابقة دولة التلاوة، خصوصا وأن البرنامج استطاع أن يجمع الأسرة المصرية من جديد.

وأوضح حسام المندوه الحسيني، أن برنامج دولة التلاوة ترك أثرا إيجابيا في المجتمع المصري، فضلا عن درود الفعل العالمية على نجاح المسابقة التي أفرزت عن كفاءات في خدمة كتاب الله.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الالتفاف حول البرنامج والإقبال الكبير على متابعته منذ انطلاقه، يؤكد أهمية الرسالة الإعلامية الإيجابية في جذب المتابعين للمحتويات الهادفة.

وأشاد حسام المندوه، بإعلان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، استمرار برنامج دولة التلاوة، لمواصلة اكتشاف المواهب من الحناجر الذهبية، لإخراج جيل جديد لاستكمال مسيرة عباقرة مدرسة التلاوة المصرية على مر التاريخ.

وتابع: جهود عظيمة تقوم بها المؤسسات المعنية في خدمة رسالة الإسلام الوسطي، بما يليق بالدولة المصرية.