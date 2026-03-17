15 ساحة و324 مسجدًا.. الأوقاف تعلن جاهزيتها الكاملة لصلاة عيد الفطر بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة للمواطنين أثناء أداء شعائر صلاة العيد.

وأكد الشيخ رمضان يوسف، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المصلين، مشيرًا إلى تخصيص 15 ساحة كبرى موزعة على مختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تجهيز 324 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر.

وأوضح أن المديرية وضعت خطة دقيقة لتجهيز الساحات والمساجد، شملت أعمال النظافة الشاملة، وفرش أماكن الصلاة بالسجاد اللازم، إلى جانب التأكد من كفاءة مكبرات الصوت، بما يتيح وصول صوت الخطبة بوضوح لجميع المصلين، خاصة في الساحات المفتوحة التي تشهد إقبالًا كثيفًا.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لتأمين ساحات الصلاة وتنظيم حركة المواطنين، فضلًا عن توفير الخدمات اللازمة بمحيط الساحات، بما يسهم في خروج المناسبة بالشكل الحضاري اللائق بأبناء الوادي الجديد.

وأضاف أن من أبرز ساحات الصلاة بمدينة الخارجة: ساحة مركز شباب الخارجة، وساحة نقابة الأطباء، وساحة نادي الخارجة الرياضي، وساحة حديقة 30 يونيو، بينما تشمل ساحات مركز الداخلة: ساحة نادي الداخلة الرياضي، وساحة قرية الجديدة، وساحة قرية بدخلو، إلى جانب عدد من الساحات الأخرى المنتشرة بباقي المراكز والقرى.

وفي سياق متصل، أوضح مدير عام الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاستعدادات أولًا بأول، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

كما تم الانتهاء من توزيع الأئمة والخطباء على جميع المساجد والساحات، مع تجهيز قائمة من الخطباء الاحتياطيين تحسبًا لأي ظروف طارئة، لضمان عدم تأثر أداء الشعائر، مع تكليف المفتشين بمتابعة الالتزام بالتعليمات الدعوية والتنظيمية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بدعم كامل من وزارة الأوقاف، وحرصًا على توفير أجواء روحانية تليق بهذه المناسبة المباركة، وتعكس التزام الدولة بخدمة بيوت الله ورعاية شعائرها.