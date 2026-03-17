حاملة الطائرات الأمريكية فورد تغادر البحر الأحمر بعد حريق هائل لإجراء إصلاحات عاجلة

أفادت تقارير عاجلة بمغادرة حاملة الطائرات الأمريكية USS Gerald R. Ford منطقة البحر الأحمر ، وذلك عقب تعرضها لحريق وُصف بـ”الهائل”، ما استدعى اتخاذ قرار سريع بسحبها من نطاق العمليات لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق على متن الحاملة في ظروف لم تتضح تفاصيلها الكاملة بعد، فيما سارعت فرق الإطفاء والطوارئ التابعة للبحرية الأمريكية إلى السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من السفينة، خاصة في ظل ما تحتويه من تجهيزات عسكرية حساسة وأنظمة تشغيل معقدة.

وتُعد “فورد” واحدة من أحدث وأضخم حاملات الطائرات في العالم، وتمثل ركيزة أساسية في قدرات البحرية الأمريكية ، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الإقلاع والهبوط للطائرات، فضلًا عن تقنيات متطورة في مجالات الدفاع والرصد.

ويأتي هذا التطور في توقيت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوترات في نطاق البحر الأحمر ومحيطه، ما يضفي أهمية إضافية على أي تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة. وقد يثير خروج الحاملة من الخدمة المؤقتة تساؤلات حول تأثير ذلك على التواجد العسكري الأمريكي وقدرته على تنفيذ مهامه خلال الفترة المقبلة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية دقيقة بشأن حجم الخسائر أو مدة الإصلاحات المتوقعة، إلا أن مصادر عسكرية رجحت أن تخضع الحاملة لفحص شامل للتأكد من سلامة الأنظمة الحيوية قبل إعادة نشرها مرة أخرى.

كما لم يتم الإعلان عن وجود إصابات بين طاقم السفينة، في حين تشير التقديرات إلى أن التعامل السريع مع الحريق ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، ومنع وقوع كارثة أكبر.

وتتابع الجهات المعنية تطورات الموقف عن كثب، في انتظار صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث وأسبابه، بالإضافة إلى تحديد الإطار الزمني لعودة الحاملة إلى الخدمة، في وقت تظل فيه المنطقة تحت أنظار المجتمع الدولي نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وحساسية الأوضاع الأمنية بها.