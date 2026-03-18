المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر

استعد المحافظات لعيد الفطر المبارك، وترفع درجة الاستعدادات القصوي للمرافق والخدمات ، لتوفير اجازة مريحة للمواطنين، في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضبط الأسواق خلال فترة العيد..

أسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ خطة متكاملة أعدتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضبط الأسواق خلال فترة العيد.

وأكد المحافظ أن الخطة تستهدف تحقيق الاستقرار التمويني، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مع إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة والإدارات التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة، مع إيقاف الإجازات والراحات لمفتشي التموين لضمان استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الفطر، كما تم تدعيم غرف العمليات بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية للعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

وأشار المحافظ إلى أن أرصدة السلع الغذائية بالمحافظة مطمئنة وتكفي احتياجات المواطنين، حيث بلغت كميات السكر السائب نحو 7908 طن، والسكر المعبأ 1197 طن، إلى جانب توافر كميات من الزيت والمكرونة والدقيق والقمح المحلي والمستورد، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص، مضيفًا أن الأسواق الحرة تشهد توافرًا كبيرًا في السلع، حيث تتراوح أسعار الدقيق المعبأ بين 24 و30 جنيهًا، والأرز السائب بين 25 و28 جنيهًا، والمعبأ من 28 إلى 35 جنيهًا، والمكرونة السائب بين 22 و24 جنيهًا، والمعبأة (400 جم) من 13 إلى 24 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار حسب الجودة، ولفت إلى وجود 18 مطحن دقيق فاخر بنطاق المحافظة، ما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية بشكل مستمر.

وأكد المحافظ استمرار عمل منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة خلال فترة العيد، إلى جانب باقي المنافذ المنتشرة بالمراكز، فضلًا عن الدفع بـ 22 سيارة ضمن مشروع "عربيتي" لتوفير السلع الغذائية بالمناطق المختلفة، خاصة القرى والأماكن الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالبوتاجاز، أوضح المحافظ أنه تم تدعيم حصة المحافظة لتصل إلى نحو مليون و587 ألف أسطوانة خلال شهر مارس، لتلبية احتياجات المواطنين خلال ما تبقى من شهر رمضان وفترة العيد، بالتنسيق مع وزارة البترول، مع الدفع بسيارات إضافية لتغطية المناطق المحرومة، كما أكد استقرار الحالة البترولية وتوافر السولار والبنزين بكافة أنواعهما بمحطات الوقود، مع زيادة معدلات الضخ لمواجهة الإقبال المتوقع خلال العيد، وتشديد الرقابة لمنع أي تلاعب أو استغلال.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضم 2188 مخبزًا بلديًا تعمل وفق خطة منظمة، تضمن حصول كل مخبز على يوم إجازة واحد فقط خلال فترة العيد، بما لا يؤثر على توافر الخبز للمواطنين، مع استمرار عمل مخابز القوات المسلحة دون توقف مشيرًا إلى متابعة التزام المخابز بمواعيد التشغيل ومواصفات الخبز، والتأكد من جودة الدقيق المستخدم، وتوافر الأرصدة الكافية بالمطاحن والمخابز طوال فترة العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية خلال الأيام السابقة للعيد وخلال أيامه، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، ومراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة، إلى جانب المرور المستمر على المخابز والمطاحن.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد، أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التموينية تعمل بكامل طاقتها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لضمان خروج عيد الفطر بصورة حضارية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.

القليوبية

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان إستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال أيام العيد.



وأكد "فودة" أن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، شملت تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ، إلى جانب الدفع بسيارات شفط وكسح إضافية وتمركزها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الجاهزية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من توافر المهمات وقطع الغيار، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة شبكات المياه والصرف لضمان استدامة الخدمة دون انقطاع خلال فترة العيد.

رفع العينات

وأضاف رئيس الشركة أنه تم التشديد على قطاع المعامل بتكثيف رفع العينات من مختلف المحطات والشبكات للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين، وفقًا للمواصفات الصحية.

وأوضح "فودة" أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 / 01200288880 على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات، بما يضمن راحة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.



واختتم تصريحه بتوجيه التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص الشركة على بذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بأهالي محافظة القليوبية خلال أيام العيد.

الإسكندرية

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزراعة النباتات، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وحفاظا على المظهر الحضاري والجمالي.

وفي إطار تعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزة، بالاهتمام بتجميل الحدائق وتهذيب المسطحات الخضراء بنطاق الحي ، حيث تم تهذيب 18 شجرة خلف مركز شباب طوسون وزراعة 200 عقلة نباتات عطرية بمشتل الحرمين ونظافة وري الأحواض الزراعية والمسطحات الخضراء بجوار سور المنتزة وميدان مسجد المندرة البحري والشوارع الحيوية وزراعة نباتات جديدة في حدائق الحي، ورفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال.. يأتي ذلك لما يلعبه الغطاء النباتي من دور هام في تحقيق التوازن البيئي.

وتابع حي أول المنتزة، ري ونظافة وعمل الحديات بالمسطح الأخضر أمام تحسين الصحة وشارع مصطفى كامل، وقص الأشجار والأحواض والسياج النباتي بحديقة خليل حماده مع ري الحديقة البحرية والقبلية، وعزق ونظافة وتكريك وتحميل زراعات وري مشتل الحي.

وتهيب رئاسة حي المنتزة أول، بالمواطنين الحفاظ على المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وعدم إتلاف النباتات أو إلقاء المخلفات بها، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي، وضمان استدامة هذه المساحات كمتنفس طبيعي يليق بأهالي وضيوف الإسكندرية.

وباشر حي وسط، ري ونظافة المسطحات الخضراء أمام استاد الإسكندرية، وتنقية الحشائش بالجزر الوسطى بشارع قنال السويس، نظافة المسطحات الخضراء أمام مستشفى الجامعة بطريق الحرية والغرفة التجارية بمحطة الرمل ورفع المخلفات.

وكثف حي غرب، أعمال تقليم النخيل والأشجار ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بنطاق الحي، وتنقية الحشائش والنظافة والري ورفع المخلفات من حديقة الصدرية والجزر الوسطى بطريق القباري السريع.