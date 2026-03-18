اجتماع وزاري عربي إسلامي في الرياض لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن العاصمة السعودية الرياض تستضيف اجتماعًا تشاوريًا استثنائيًا لوزراء الخارجية من دول عربية وإقليمية، لبحث التصعيد الأخير والتعديات الإيرانية على دول الخليج، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي إقليمي موحد لاحتواء الأزمة ومنع اتساعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوصيف خلال رسالة على الهواء، أن التطورات الراهنة، بما فيها اضطرابات الملاحة وإغلاق مضيق مضيق هرمز، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، ما يعزز أهمية التوصل إلى موقف مشترك، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للإعلان عن نتائج الاجتماع.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض وتدمير عدة طائرات مسيّرة وصاروخ باليستي استهدفت مناطق متفرقة، بينها الرياض وقاعدة الأمير سلطان، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية.