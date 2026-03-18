85 % من عملاء الشركات لدى البنوك يخططون للتعامل مع مؤسسة مالية غير مصرفية

تواجه بنوك الشركات والاستثمار منافسة متزايدة من المؤسسات المالية غير المصرفية، في وقت ترتفع فيه توقعات العملاء ، ولا تحقق المبادرات التكنولوجية الفوائد المنتظرة منها، حيث يستهدف 85% من عملاء المؤسسات التمويلية التعامل مع كيانات غير مصرفية خلال العام المقبل بحثًا عن وسائل أسرع وأكثر شفافية واستجابة.

وكشف تقرير لأبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في الخدمات المصرفية والشركات وبنوك الاستثمار عن الربع الأول من العام الجاري " يناير – مارس 2026"؛ عن توقعات عملاء البنوك والشركات أن يحققوا استجابة سريعة بنسبة 58% و تفاعلًا وفقًا لإحتياجاتهم بنسبة 49% و حلولًا مبتكرة بنسبة 40% في حين تبلغ شريحة منهم بما يمثل 23% من العملاء يعتقدون أن البنوك تلبي احتياجاتهم.

ويستند تقرير تقرير كابجيميني العالمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار 2026 إلى آراء 750 من كبار التنفيذيين في البنوك المتخصصة في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والشركات الكبرى، والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تبلغ إيراداتها السنوية مليار دولار أمريكي أو أكثر.

وبحسب التقرير فإنه يشير إلى أن عدد من بنوك الشركات والاستثمار توفر تكاملًا محدودًا مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة الخزانة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على حلول يدوية بديلة بنسبة 92%، كما يلاحظون نقصًا في التخصيص والمرونة بنسبة 89%، وضعفًا في قدرات التحليلات المتقدمة والتنبؤ بنسبة 68%.

ومع ارتفاع توقعات العملاء، تجد البنوك نفسها بقدرات محدودة على الاستجابة. إذ يشير التنفيذيون إلى أن 29% فقط من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات لديهم موجهة حاليًا إلى التقنيات التحولية، في حين يذهب 43% منها لتشغيل وصيانة الأنظمة القديمة.

إضافة إلى ذلك يعتقد نحو61% من قيادات بنوك الشركات والاستثمار إنهم مقيدون بارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي، إذ تأتي هذه النتائج وسط تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع، مع توقع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.4% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ6.5% بين عامي 2022 و2024.

وبحسب التقرير فإن البنوك تواصل توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها للحفاظ على قدرتها التنافسية، حيث إذ التنفيذيون في بنوك الشركات والاستثمار على تطوير قدرات الخزانة الفورية لإدارة تدفقات المدفوعات عبر الحدود بنسبة77%.

إلى جانب منتجات السوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد لتنفيذ التداولات الخوارزمية، مثل التحوط المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقديم الرؤى البحثية (65%).

كما يستكشف أكثر من نصفهم المنتجات المُرمَّزة (51%) لفتح مصادر جديدة للرسوم من خلال خدمات الحفظ الرقمي، وإصدار الأصول المُرمَّزة، والخدمات المميزة.

وقالت كاثرين شيدرو ريفويل، الرئيس العالمي لقطاع بنوك الشركات والاستثمار لدى كابجيميني،إن المؤسسات غير المصرفية تنجح في تقليص الفجوة التنافسية مع بنوك الشركات والاستثمار الراسخة.

أضافت أن مطالب العملاء تغيرت بشكل كبير، ورغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها هذه البنوك في الذكاء الاصطناعي، فإن الكثير منها ما زال يواجه صعوبة في تجاوز مرحلة التجارب الأولية. ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى الحوكمة؛ إذ إن 26% فقط من البنوك تعمل بإشراف مركزي على مبادرات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الفرق مترددة في أتمتة العمليات الأساسية للأعمال".

وأضافت: "لتحقيق النجاح، تحتاج هذه البنوك إلى تبني نهج منضبط يقوم على بناء منصات مؤسسية متكاملة وتطوير منظومة من الشركاء الموثوقين. ومن يبادر مبكرًا سيجني فوائد ملموسة تتمثل في تعميق العلاقة مع العملاء، وتحسين إيرادات الرسوم، وخفض التكاليف بشكل ملحوظ".