تراجع الحديد واستقرار الأسمنت اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الحديد في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس وذلك بعد الزيادات التي سجلتها خلال الأيام الماضية والتي تراوحت ما بين 500 إلى 1000 جنيه للطن خاصة في حديد عز والحديد الاستثماري قبل أن تعاود الأسعار الانخفاض بشكل محدود مع بداية تعاملات اليوم.

وفي المقابل استقرت أسعار الأسمنت دون تغييرات ملحوظة وسط حالة من التباين في سوق مواد البناء بين الارتفاع والانخفاض بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق.

ووفقا لآخر تحديث لبوابة مجلس الوزراء فقد جاءت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم كالتالي:

أولاً أسعار الحديد:

سجل سعر طن حديد عز نحو 38434 جنيهًا متراجعًا بقيمة 132 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة

فيما سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35777 جنيهًا منخفضًا بنحو 999 جنيهًا

وسجل سعر طن حديد مصانع عطية وبشاي نحو 38500 جنيه

كما سجل متوسط سعر طن الحديد في الفئة المتوسطة والتي تضم مصانع المصريين والعتال والمعادي نحو 38000 جنيه

وسجل سعر طن الحديد في الفئة الاقتصادية التي تشمل مصانع الكومي والعشري بداية من 36000 جنيه

بينما سجل سعر طن حديد مصانع الدرفلة بداية من 42000 جنيه



ثانياً أسعار الأسمنت:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4117 جنيهًا

وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 3650 جنيهًا



كما سجل سعر طن أسمنت السويس وحلوان ما بين 3450 إلى 3460 جنيهًا

وسجل سعر طن الأسمنت في الأنواع الاقتصادية مثل الفهد والمعلم بداية من 3340 جنيهًا

ويستمر سوق مواد البناء في التأثر بعدة عوامل من بينها العرض والطلب وتكاليف الإنتاج إلى جانب المتغيرات الاقتصادية العالمية وهو ما يفسر حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار خلال الفترة الحالية.