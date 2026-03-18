مياه الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، وذلك لمجابهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات أو المحطات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشار عرفة إلى انتظام العمل بجميع المحطات والإدارات التابعة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين طوال أيام العيد.

كما شدد على ضرورة تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة في مختلف المحطات، مع سحب عينات مياه بشكل دوري ومستمر، للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح رئيس الشركة أنه تم التأكيد على جاهزية المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي طارئ، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة عمل الأجهزة اللاسلكية لدى مديري الإدارات وغرف عمليات الخط الساخن والشبكات، لضمان سرعة التواصل والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الأقصر على تقديم أفضل مستوى من الخدمات والحفاظ على استمرارية ضخ مياه الشرب بجودة عالية خلال فترة عيد الفطر المبارك.