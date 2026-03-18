رئيس الاتحاد الدولي للهوكي يشيد بتنظيم مصر للبطولة المؤهلة لكأس العالم

أشاد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، طيب إكرام، بالتنظيم المميز لتصفيات كأس العالم للهوكي 2026 للرجال، التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي، على أن نجاح البطولة يعكس قدرة الاتحاد المصري على تقديم بطولات الهوكي الدولية بأعلى مستوى من الاحترافية.

وأرسل الاتحاد الدولي للهوكي خطاب شكر إلى الاتحاد المصري للهوكي برئاسة اللواء أشرف فرحات، مؤكدا تقديره للجهود المبذولة في التنظيم، والتعاون الممتاز مع الجهات المحلية وفريق الاتحاد الدولي للهوكي، الذي ساهم في توفير بيئة تنافسية مثالية للمنتخبات المشاركة والجماهير.

وبينما، أعرب اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص شكره للاتحاد الدولي للهوكي على الثقة في مصر لاستضافة البطولة، ولوزارة الشباب والرياضة على الدعم الكامل، كما توجه بالشكر سيف حامد، رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي، والشركة المتحدة للرياضة، ولكافة عناصر الاتحاد المصري على جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة وظهورها بالمستوى المشرف.

وأكد فرحات أن هذه البطولة تمثل مرحلة هامة في تطوير الهوكي في مصر ورفع مستوى اللاعبين على الصعيد الدولي.

وأسفرت عن تتويج لاعبي منتخب مصر بجوائز فردية تقديرا لما قدموه من أداء متميز، حيث حصل محمد جمال، حارس مرمى منتخب مصر، على جائزة أفضل حارس مرمى بعد مستواه اللافت طوال البطولة، بينما أحرز أحمد الجنايني لقب هداف البطولة بعد تسجيل أكبر عدد من الأهداف، مؤكدا قوة الهجوم لدى لاعبي منتخب مصر وقدرتهم على حسم المباريات.

واختتم منتخب مصر مشواره في البطولة بالمركز السادس ضمن ترتيب التصفيات، بعد أن خاض مواجهات قوية أمام باقي المنتخبات المشاركة.

وأوضح اللواء أشرف فرحات أن تنظيم هذه البطولة يعكس التزام اتحاد الهوكي المصري بتطوير اللعبة ودعم لاعبي منتخب مصر وتأهيلهم للبطولات العالمية، مؤكدًا استمرار العمل على تقديم أفضل بيئة ممكنة لرياضة الهوكي في مصر.