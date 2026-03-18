محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل ليبيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، السيدة ياسمينة إبراهيم سعد، القنصل العام المكلف لدولة ليبيا بالإسكندرية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

​وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بسعادة القنصل العام، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا الشقيقة. وأشار "عطية" إلى أن الروابط بين الشعبين تتجاوز الأطر الرسمية، حيث تجمعنا أواصر الأخوة والقرابة ووحدة التاريخ والثقافة، مما يجعل من الإسكندرية بيتاً ثانياً للأشقاء الليبيين.

​من جانبها، أعربت السيدة ياسمينة إبراهيم سعد عن اعتزازها بهذا اللقاء، مؤكدة أن الشعبين المصري والليبي يشكلان نسيجاً واحداً يرتكز على روابط جغرافية وثقافية ممتدة، مشيرة إلى أن مصر تظل دائماً الجارة الشقيقة والسند القوي الذي يرتبط مع ليبيا بعلاقات استراتيجية راسخة.

​وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المثمر الذي شهدته العقود الماضية، ودور الشركات المصرية المساهم في جهود "إعادة الإعمار" بليبيا، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة وعمق الشراكة الإنمائية بين البلدين. كما استعرضت القنصل العام التطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا، مشيدة بوعي وتماسك الشعب الليبي وحرصه على استقرار الدولة ووحدتها.

​وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التواصل الفعال وتكثيف أوجه التعاون في شتى المجالات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.