مشروعات الخطة الاستثمارية.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بدسوق| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تشغيل وتسوية طبقة السن بشارعي الشرقاوي وأيوب بمدينة دسوق، وذلك تمهيدًا للرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مدينة دسوق، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور حيوي في تحسين جودة الحياة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.