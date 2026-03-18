البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية بـ 70 مليون دينار

أعلن بنك البحرين المركزي، اليوم / الأربعاء ، تغطية إصدار من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها البنك نيابة عن حكومة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 25 مارس الجاري وتنتهي في 24 يونيو 2026.

وأوضح البنك - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 5.35% مقارنة بسعر الفائدة 5.06% للإصدار السابق بتاريخ 18 مارس 2026.

وبلغ معدل سعر الخصم 98.665%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.665%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.