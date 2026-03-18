هاري كين على أعتاب رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا

بات هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، على بعد خطوة واحدة من تحقيق رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه فريقه نظيره أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر على ملعب أليانز أرينا.

ويحتاج كين لتسجيل هدفين فقط ليصبح أول لاعب إنجليزي يصل إلى 50 هدفًا في تاريخ المسابقة، بعد أن قدم أداءً رائعًا مع الفريق الألماني خلال الموسم الحالي من البطولة، مؤكّدًا مكانته بين أبرز هدافي دوري الأبطال.

ورغم قربه من هذا الإنجاز، تشير التقارير إلى أن الجهاز الفني قد يُفضل إبقاء كين على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية وتجهيزه للمراحل الحاسمة من الموسم.

يُذكر أن بايرن ميونخ حقق فوزًا ساحقًا على أتالانتا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 6-1، مما يمنح الفريق الألماني أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب.