بوليتيكو : بروكسل تتحرك لإعادة صياغة قواعد السلامة الكيميائية بعيدًا عن البرلمان

تستعد المفوضية الأوروبية لاستبعاد البرلمان الأوروبي من عملية إصلاح قواعد السلامة الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، متخليةً بذلك عن مشروع استمر ست سنوات لإصلاح القوانين عبر المسار المعتاد.

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية في تقرير حصري إن هذا الاستحواذ على السلطة يمثل انتصارًا كبيرًا لجماعات الضغط الكيميائية المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، والتي تضغط على بروكسل للتخلي عن المراجعة التشريعية المزمعة.



وينظم القانون المعني، المعروف باسم "ريتش"، كيفية تقييم عشرات الآلاف من المواد الكيميائية، التي غالبًا ما تكون خطرة، من حيث تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان. وكان الهدف من المراجعة في البداية هو مواءمة القوانين مع أهداف الاتحاد الأوروبي البيئية الأوسع.



ولكن مع تحول أولويات المفوضية من حماية البيئة إلى التنافسية الصناعية، تغيرت أهداف مراجعة "ريتش" تبعًا لذلك.



وبموجب النهج الجديد، ستُعدل المفوضية قوانين ريتش من خلال عملية فنية تُعرف باسم "اللجان البرلمانية"، والتي تُمكن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي من تغيير القوانين مباشرةً دون استشارة البرلمانيين.



ويُنظر إلى هذا النهج المُبسط، الأقل تشاورًا، على أنه يتماشى مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتبسيط الإجراءات أمام الصناعة الأوروبية، إذ كان من الممكن أن تُضيف مراجعة مطولة تعقيدًا وعدم يقين للشركات. كما يعكس هذا النهج فشل المفوضية المتكرر في التوصل إلى إصلاح تشريعي شامل وكافٍ للوائح ريتش.



وقد عقد مسؤولو المفوضية اجتماعات عديدة مع المشرعين في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لاستطلاع آراء الناس حول هذا النهج الجديد، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، كما أفادت بوليتيكو.



وبموجب التحول المقترح، سيتم استبعاد مجلس الاتحاد الأوروبي - وهو المشرع المشارك الذي يُمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - من عملية التعديل. ومع ذلك، ستحتفظ الدول الأعضاء بنفوذها من خلال لجنة ريتش في المفوضية، حيث لا يزال بإمكانها إبداء رأيها عبر اللجان البرلمانية.



وعلى الرغم من أن النهج الجديد سيُقلل من صلاحيات البرلمان، فقد أشار مشرعون من مختلف الأطياف السياسية إلى إمكانية دعمهم لهذه الخطوة. وفي الوقت نفسه، تخشى جماعات مؤيدة للصناعة أن يؤدي التعديل الشامل إلى حالة من عدم اليقين في قطاع الأعمال، بينما يخشى اليساريون من أنه سيسمح للمشرعين ذوي الميول اليمينية - وهم قوة مهيمنة منذ انتخابات 2024 - بتقويض الحماية البيئية والصحية.



وقال جوليان شينتن، كبير مستشاري القانون والسياسات في منظمة كلاينت إيرث غير الحكومية: "بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي قد تنجم عن ذلك بالنسبة لصناعة الكيماويات، يبدو أن التعديل الشامل للوائح ريتش غير وارد بالنسبة للمفوضية. ومن الواضح لنا أن المضي قدمًا في التعديل الشامل يُشكل خطرًا كبيرًا بإلغاء ريتش، نظرًا للطابع السياسي الذي اكتسبه الملف".



وأكدت مكاتب كل من جيسيكا روزوال، مسؤولة البيئة في الاتحاد الأوروبي، وستيفان سيجورنيه، مسؤول الصناعة، أنهما التقيا بمجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، وحزب الشعب الأوروبي، ومجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين خلال جلسة عامة عُقدت في مارس الجاري في ستراسبورج كما التقى الثنائي أيضًا بحزب الخضر ومجموعة التجديد الليبرالية في أوائل فبراير الماضي.



وصرح بيترو فيوتشي، عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي عن حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليميني، لبوليتيكو بأنه كان "صريحًا جدًا" في معارضته لإعادة فتح ملف ريتش خلال اجتماعه مع المفوضين.



وينطبق الأمر نفسه على حزب الشعب الأوروبي الوسطي اليميني. فقد صرح دينيس رادتكه، عضو البرلمان الأوروبي الألماني، لموقع بوليتيكو في فبراير الماضي بأن النقاش حول ريتش "يصبح حادًا للغاية"، وأقر بأنه "من الأفضل... عدم المساس" به .