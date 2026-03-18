الحلقة 28 من على قد الحب تشهد أحداثا مشوقة ومفاجآت غير متوقعة

تشهد الحلقة 28 من مسلسل «على قد الحب» تصاعدًا دراميًا كبيرًا، بعدما انقلبت الأحداث بشكل مفاجئ ضد سارة ومراد، في واحدة من أكثر الحلقات إثارة وتشويقًا.

وجاءت البداية بصدمة قوية لـسارة التي تجسد شخصيتها مها نصار ومراد الذي يلعب دوره أحمد سعيد عبد الغني، بعد ظهور مريم التي تقدم دورها النجمة نيللي كريم أمامهما بصحة جيدة، لتكشف لهما أنها كانت على علم بكامل مخططهما منذ البداية.

وأوضحت مريم أن كريم، الذي يجسد شخصيته شريف سلامة، تمكن من الوصول إلى المصحة وكشف لها الحقيقة بعد مواجهته للطبيب، لتقرر بعدها الاستمرار داخل المصحة والتظاهر بتدهور حالتها، في خطة ذكية للإيقاع بسارة ومراد.

كما واجهت مريم سارة بحقيقة مشاعرها، مؤكدة أنها لطالما نسبت نجاحها لنفسها واستغلتها، وهو ما أشعل المواجهة بينهما في مشهد قوي ومليء بالتوتر.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ انتهت الحلقة بتطور قانوني مهم بعد رفع مريم دعاوى قضائية ضد سارة ومراد، ليجدا نفسيهما في مواجهة مباشرة أمام القضاء، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد خلال الحلقات المقبلة.

الحلقة جاءت مليئة بالمفاجآت والتحولات غير المتوقعة، ما جعلها تحظى بتفاعل كبير من الجمهور، الذي أشاد بذكاء الحبكة وتصاعد الصراع الدرامي بين الأبطال.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وتسبيح ماهر ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تنتجه S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.