بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع؛ حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تحسنا بنسبة 2,62%، ليستقر بذلك عند 17.511,9 نقطة.

وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 2,92 % إلى 1.342,19 نقطة، فيما حقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 2,37 %/ إلى 1.203,12 نقطة.

من جهته، سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 2,23 % إلى 1.753,78 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15، ومؤشر إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد، على ربح بنسبة 2,47 % إلى 16.316,7 نقطة، وبنسبة 2,6% إلى 14.941,07 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 286,64 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم)

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 977,47 مليار درهم.