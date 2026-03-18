وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقيات تهنئة إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفى نص برقيتها للرئيس السيسى .. قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وفى نص برقيتها لرئيس الوزراء .. قالت الدكتورة منال عوض : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وفى نص برقيتها لشيخ الأزهر الشريف .. قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى شعب مصر والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .