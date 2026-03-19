وزير أردني سابق: الحرب الإيرانية تكشف ارتباطها بمستقبل النفوذ في الشرق الأوسط

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق، إن الحرب الحالية تركت آثارًا وتداعيات إقليمية ودولية غير متوقعة، إذ تحولت إلى صراع استراتيجي تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "ميدانيًا، الحرب مرتبطة بمستقبل النفوذ في الشرق الأوسط وبما يتعلق بالنظام العالمي الجديد، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتقد في البداية أن إيران ستستسلم منذ اندلاع الصراع، وأن الضغط العسكري إلى جانب العقوبات قد يضطرها للتراجع، لكن إيران لم تستسلم، وحاولت تحويل المواجهة إلى صراع طويل الأمد، مستفيدة من أوراق ضغط جيوسياسية، أبرزها السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا."

وأشار إلى أن أي تصعيد في هذا المضيق لن يقتصر على أطراف النزاع، بل سيكون له تأثير على دول العالم كافة، لافتا إلى التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث انتقدت أصوات جمهورية، مثل النائبة مارجوي جرين، مسار الحرب مع إيران واعتبرت أن المواجهة لم تكن مبررة، وأن الولايات المتحدة انجرت إلى صراع معقد، كما أُثيرت تساؤلات حول جدول الحرب وتصريحات الإدارة الأمريكية المتعلقة بتدمير البرنامج النووي الإيراني، والتي لم تتحقق، ما كشف عن خلل في الحسابات والاستراتيجية الأمريكية داخل الداخل السياسي.