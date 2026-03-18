الضربات الأمريكية تعرقل برنامج طهران النووي.. وغارات إسرائيلية على وسط بيروت.. وهجوم إيراني على إسرائيل انتقاما لمقتل علي لاريجاني

في تطور سياسي لافت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في التعامل مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأضاف ترامب أن العمليات الأمريكية ضد إيران تتقدم بسرعة أكبر من الجدول الزمني المقرر، مشيرا إلى أنه لولا الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية خلال الصيف الماضي، لكانت إيران قد تمكنت من تصنيع سلاح نووي.

وأكد كذلك أن القوات الأمريكية نجحت في شل قدرات إيران البحرية والجوية ومنظوماتها المضادة للطائرات، واصفا ذلك بأنه إنجاز عسكري كبير.

غارات إسرائيلية على بيروت

في سياق متصل، أفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت فجر الأربعاء وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.

تصعيد عسكري واسع داخل إسرائيل

شهدت إسرائيل مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء تصعيدا عسكريا واسعا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير.

وأفادت تقارير ميدانية بسماع انفجارات قوية في سماء القدس نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي، وسط حالة استنفار أمني وعسكري واسعة.

كما أشارت المعطيات إلى:

- سقوط صواريخ وقنابل متفجرة في تل أبيب

- وقوع إصابات في ثمانية مواقع مختلفة داخل منطقة تل أبيب الكبرى

- تسجيل أضرار مادية وحرائق في عدة مناطق

وذكرت التقارير الأولية أن الإصابات شملت مناطق:

- بتاح تكفا

- بني براك

كما تحدثت المصادر عن وجود عالقين في رمات غان تعمل فرق الإنقاذ على الوصول إليهم.

انتشار فرق الطوارئ والإنقاذ

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن فرق الإسعاف والطوارئ انتشرت في عدد كبير من المواقع للتعامل مع المصابين وتقييم حجم الأضرار.

وامتد تأثير الهجوم إلى مناطق واسعة، شملت:

- منطقة تل أبيب الكبرى

- السهل الساحلي

- منطقة الشارون

كما تحدثت تقارير أولية عن سقوط صاروخ في بتاح تكفا وتصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع من بينها محطة قطار.