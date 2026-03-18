البحرين: اعتراض130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون
شاهد.. انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من بدء اجازة عيد الفطر
كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية
رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم
زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة
الدفاع السعودية: اعتراض و إسقاط 3 مسيرات بالقرب من حي السفارات والمنطقة الشرقية
قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟
بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الضربات الأمريكية تعرقل برنامج طهران النووي.. وغارات إسرائيلية على وسط بيروت.. وهجوم إيراني على إسرائيل انتقاما لمقتل علي لاريجاني

ضربات أمريكية سابقة تعرقل برنامج إيران النووي.. غارات إسرائيلية على وسط بيروت.. وهجوم إيراني على إسرائيل انتقاما لمقتل علي لاريجاني
ياسمين القصاص

في تطور سياسي لافت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد في التعامل مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأضاف ترامب أن العمليات الأمريكية ضد إيران تتقدم بسرعة أكبر من الجدول الزمني المقرر، مشيرا إلى أنه لولا الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية خلال الصيف الماضي، لكانت إيران قد تمكنت من تصنيع سلاح نووي.

وأكد كذلك أن القوات الأمريكية نجحت في شل قدرات إيران البحرية والجوية ومنظوماتها المضادة للطائرات، واصفا ذلك بأنه إنجاز عسكري كبير.

غارات إسرائيلية على بيروت

في سياق متصل، أفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت فجر الأربعاء وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.

تصعيد عسكري واسع داخل إسرائيل

شهدت إسرائيل مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء تصعيدا عسكريا واسعا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير.

وأفادت تقارير ميدانية بسماع انفجارات قوية في سماء القدس نتيجة محاولات اعتراض الصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي، وسط حالة استنفار أمني وعسكري واسعة.

كما أشارت المعطيات إلى:

 - سقوط صواريخ وقنابل متفجرة في تل أبيب

 - وقوع إصابات في ثمانية مواقع مختلفة داخل منطقة تل أبيب الكبرى

 - تسجيل أضرار مادية وحرائق في عدة مناطق

وذكرت التقارير الأولية أن الإصابات شملت مناطق:

 - بتاح تكفا

 - بني براك

كما تحدثت المصادر عن وجود عالقين في رمات غان تعمل فرق الإنقاذ على الوصول إليهم.

انتشار فرق الطوارئ والإنقاذ

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن فرق الإسعاف والطوارئ انتشرت في عدد كبير من المواقع للتعامل مع المصابين وتقييم حجم الأضرار.

وامتد تأثير الهجوم إلى مناطق واسعة، شملت:

 - منطقة تل أبيب الكبرى

 - السهل الساحلي

 - منطقة الشارون

كما تحدثت تقارير أولية عن سقوط صاروخ في بتاح تكفا وتصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع من بينها محطة قطار.

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
