مسلسل علي كلاي يسلط الضوء على المراكز العلاجية للإدمان

حرص مسلسل "علي كلاي" على تسليط الضوء على خطورة تعاطى المواد المخدرة من خلال تطور الأحداث التي كشفت معاناة شخصية "سيف " شقيق بطل المسلسل الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعد وقوعه في دائرة التعاطي وحاجته إلى دخول مصحة للعلاج.

وخلال الأحداث، يؤكد "علي كلاي " حرصه على علاج شقيقه في سرية تامة من خلال اللجوء إلى مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في رسالة درامية تعكس واقع الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الملف على أعلى مستوى ووفقا للمعايير الدولية ومجانا، وتصحيح مفاهيم خاطئة لدى البعض حول صعوبة أو تكلفة العلاج وخلال زيارة الفنان أحمد العوضي للاطمئنان على شقيقه خلال علاجه في أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق يؤكد "العوضي " لشقيقه أن صندوق مكافحة الإدمان سيوفر له كل الخدمات قائلا : " الناس هنا في صندوق مكافحة الإدمان هتعاملك أحسن معاملة.. صندوق مكافحة الإدمان عامل لنا شغل على مستوى عالي".

ويُعد ما قدمه المسلسل تجسيدًا حقيقيًا لدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي يتيح العلاج المجاني الكامل لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ، مع ضمان السرية التامة، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للصندوق " 16023 " والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث لدى الصندوق 35 مركزا علاجيا على مستوى 21 محافظة تابعة للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً .

وتبدأ رحلة العلاج باتصال المريض أو أحد أفراد أسرته برقم الخط الساخن للصندوق رقم “ 16023”، حيث يقوم فريق متخصص بالرد الفوري، وتقديم المشورة العلاجية، ثم متابعة الحالة وتحويلها إلى أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ، وتتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق، ما بين الدعم النفسي والعلاج الطبي، إلى جانب برامج إعادة التأهيل، فضلًا عن برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، بما يساعدهم على العودة للحياة الطبيعية.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل في الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعى والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني بجانب الأنشطة الترفيهية والرياضية ، كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

على جانب آخر وفى نفس السياق أشاد صندوق مكافحة الإدمان بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال تعزز الوعي المجتمعي في مواجهة ظاهرة التعاطي وفي مقدمتها مسلسل " علي كلاي" حيث سلط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، حيث يوفر الصندوق كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية.