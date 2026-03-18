مسلسل علي كلاي يسلط الضوء على المراكز العلاجية للإدمان

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرص  مسلسل "علي كلاي" على تسليط  الضوء على خطورة تعاطى المواد المخدرة من خلال تطور الأحداث التي كشفت معاناة شخصية "سيف " شقيق بطل المسلسل الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعد وقوعه في دائرة التعاطي وحاجته إلى دخول مصحة للعلاج.

وخلال الأحداث، يؤكد "علي كلاي " حرصه على علاج شقيقه في سرية تامة من خلال اللجوء إلى مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في رسالة درامية تعكس واقع الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الملف على أعلى مستوى ووفقا للمعايير الدولية ومجانا، وتصحيح مفاهيم خاطئة لدى البعض حول صعوبة أو تكلفة العلاج وخلال زيارة الفنان أحمد العوضي للاطمئنان على شقيقه خلال علاجه في أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق يؤكد  "العوضي " لشقيقه أن صندوق مكافحة الإدمان سيوفر له كل الخدمات قائلا : " الناس هنا في صندوق مكافحة الإدمان هتعاملك أحسن معاملة.. صندوق مكافحة الإدمان عامل لنا شغل على مستوى عالي".

ويُعد ما قدمه المسلسل تجسيدًا حقيقيًا لدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي الذي يتيح العلاج المجاني الكامل لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ، مع ضمان السرية التامة، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للصندوق " 16023 "  والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث لدى الصندوق 35 مركزا علاجيا على مستوى 21 محافظة تابعة للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً .

وتبدأ رحلة العلاج باتصال المريض أو أحد أفراد أسرته برقم الخط الساخن للصندوق رقم  “ 16023”، حيث يقوم فريق متخصص بالرد الفوري، وتقديم المشورة العلاجية، ثم متابعة الحالة وتحويلها إلى أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ، وتتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق، ما بين الدعم النفسي والعلاج الطبي، إلى جانب برامج إعادة التأهيل، فضلًا عن برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ، بما يساعدهم على العودة للحياة الطبيعية.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان  على "الدمج  بين  مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل في  الدعم  النفسي  والتأهيل الاجتماعى والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة  كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني بجانب الأنشطة الترفيهية والرياضية ، كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة  وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

على جانب آخر وفى نفس السياق أشاد صندوق مكافحة الإدمان بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال تعزز الوعي المجتمعي في مواجهة ظاهرة التعاطي وفي مقدمتها مسلسل " علي كلاي" حيث سلط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، حيث يوفر الصندوق كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

ترشيحاتنا

احمد العوضي

أحمد العوضي عن كبر ملامح وجهه : الرياضات العنيفة السبب

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة الأخيرة.. نهاية صراع حمادة هلال مع الجن

مي عمر

مي عمر : الأرقام لا تكذب ومسلسل الست موناليزا تصدر المركز الأول عالميًا

بالصور

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد