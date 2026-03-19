عضو الحزب الجمهوري: ترامب يتحدث عن القضاء على برنامج نووي إيراني غير موجود

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنّ ما تشهده السياسة الأمريكية في إدارة الحرب يعكس تغيراً مستمراً في تعريف "النصر" من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التغيير شمل الانتقال من الحديث عن القضاء على البرنامج النووي غير الموجود، إلى التركيز على برنامج الصواريخ الباليستية، ثم إلى هدف تغيير النظام، وصولاً إلى الحديث عن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً.

وتابعت، أن هذا التحول في أهداف الحرب وتعريف النصر أدى إلى تراجع ثقة الحلفاء في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض إرسال سفن للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، كما نقلت عن المستشار الألماني تساؤله حول قدرة أوروبا على تحقيق ما عجزت عنه الولايات المتحدة رغم إمكانياتها العسكرية الكبيرة.