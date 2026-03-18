مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل أعمال التطوير والصيانة استعدادا لعيد الفطر

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، تنفيذ أعمال التطوير والصيانة بعدد من الطرق الرئيسية، في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن رفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

تشمل الأعمال الجارية تنفيذ دهان المطبات الصناعية بدءًا من كمين فديكو وحتى نمرة ٦ في الاتجاهين، وذلك لزيادة عوامل الأمان المروري وتحسين الرؤية أمام قائدي المركبات، خاصة مع زيادة الكثافات المرورية خلال الفترة الحالية.

كما تتضمن الأعمال الانتهاء من تنفيذ تراك الدراجات بطريق البلاجات، بداية من ميدان الإسماعيلية وحتى ميدان الملك فهد، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفي ضوء خطة المحافظة الشاملة لتطوير وتجميل مداخل المدينة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإظهار الإسماعيلية بالمظهر الحضاري اللائق أمام مواطنيها وزائريها.