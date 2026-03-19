الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نصائح بسيطة تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف

عمر البطارية
عمر البطارية
لمياء الياسين

تؤثر قدرة البطارية بشكل مباشر على أداء هاتفك فمع تقدم عمر البطارية وخضوعها لدورات شحن أكثر، تقل قدرتها على الاحتفاظ بالشحن وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات مثل إغلاق الهاتف بشكل غير متوقع، حتى عندما يُظهر مؤشر البطارية بعض الشحن المتبقي ومن خلال الحفاظ على عمر البطارية ضمن نطاق الشحن الموصى به، يمكنك منع انخفاض الجهد الذي قد يؤثر على أداء هاتفك.

كيفية تتجنب تلف البطارية؟

حماية بطارية هاتفك من التلف أمر ضروري لإطالة عمرها. قد تكون بعض العادات ضارة، والوعي بها هو الخطوة الأولى في حماية قوة جهازك.

كيفية تجنب تلف البطارية؟

تجنب الشحن الزائد

يعد الشحن الزائد هو السبب الشائع وراء تلف البطارية فيمكنك ترك هاتفك متصلاً بالتيار الكهربائي طوال الليل أو لفترات طويلة أن يسبب ضغطًا على خلايا البطارية، مما يؤدي إلى انخفاض السعة بمرور الوقت.

لتجنب الشحن الزائد، فكر في استخدام شاحن مزود بميزة الإغلاق التلقائي. يضمن هذا أن يتوقف هاتفك عن الشحن بمجرد وصول البطارية إلى مستوى الشحن الكامل، مما يمنع الضغط غير الضروري على الخلايا.

تجنب ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة هو عامل آخر يمكن أن يعرض بطارية الهاتف للخطر. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم. إذا شعرت أن هاتفك ساخن للغاية أثناء الاستخدام، فامنحه فترة راحة ليبرد. بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة جراب الهاتف أثناء الشحن لتعزيز تبديد الحرارة بشكل أفضل.

تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن
يؤدي استخدام الهاتف أثناء شحنه إلى توليد حرارة إضافية، مما يزيد من الضغط على البطارية. وقد يؤدي هذا إلى استنزاف سعة البطارية الإجمالية بشكل أسرع.

لتقليل هذه المخاطر، تجنب الاستخدام المكثف أثناء شحن هاتفك. فكر في إكمال المهام التي تتطلب موارد كثيرة قبل توصيل جهازك بالكهرباء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

دعاء آخر يوم رمضان

دعاء آخر يوم رمضان مستجاب.. اللهم اقضِ حوائجي واجعلني من العتقاء

أسعار الفراخ اليوم

هل وصل سعر البانيه إلى 300 جنيه؟ أسعار الفراخ اليوم الخميس

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد