تعرف على المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات لكرة السلة

انتهت أمس منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وحسم النادي الأهلي، حامل اللقب، تأهله إلى نصف النهائي، بعد فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 84-38، فيما صعد سبورتنج على حساب البنك الأهلي بعد الفوز عليه بنتيجة 92-64.

كما تأهل هليوبوليس إلى المربع الذهبي عقب فوزه على الشمس بنتيجة 71-55، قبل أن يُكمل الجزيرة عقد المتأهلين بتفوقه على الصيد بنتيجة 60-53.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات، عقب فوزه على سبورتنج في المباراة النهائية.

وتُذاع مباريات كأس مصر لكرة السلة للسيدات مباشرةً وحصريًا عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة