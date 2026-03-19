الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأسواق الآسيوية تلحق بخسائر "وول ستريت" مع تصاعد مخاوف الطاقة بسبب حرب إيران

أ ش أ

تراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم /الخميس/، متتبعة خسائر وول ستريت التي شهدت تسجيل مؤشر "داو جونز" أدنى مستوى إغلاق له هذا العام.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.73% ليغلق عند 5763.22 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات، بينما انخفض مؤشر كوسداك بنسبة 1.79% إلى 1143.48 نقطة.

وشهدت أسهم شركات الرقائق الكبرى مثل سامسونج إلكترونيكس وهينيكس خسائر بنسبة 3.84% و4.07% على التوالي.

وتراجع عملة "الوون" الكوري الجنوبي لفترة وجيزة متجاوزاً مستوى 1500 مقابل الدولار، ما دفع وزير المالية كو يون-تشول إلى التأكيد على وجود "يقظة عالية" تجاه سوق الصرف الأجنبي.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 3.38% إلى 53372.53 نقطة، ليقود خسائر المنطقة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.91% إلى 3609.4 نقطة.

وفي أستراليا، هبط مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.65% إلى 8497.8 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.87%، بينما انخفض مؤشر CSI 300 في الصين بنسبة 1.57%.

وفي الهند، هبط مؤشر Nifty 50 بنسبة 2.3%، كما تراجع مؤشر BSE Sensex بنسبة 2.23%.

وتواصل الحرب مع إيران رفع المخاوف بشأن الطاقة، حيث ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي بنسبة 5.5% إلى 113.33 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91% إلى 97.2 دولاراً.

كما تابع المستثمرون في آسيا قرار بنك اليابان المركزي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%، كما كان متوقعاً.

بالصور

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

