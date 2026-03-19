شباب الأعمال تتحرك في إفريقيا لتعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال اجتماعًا موسعًا برئاسة محمد أبو باشا، وبمشاركة قيادات التمثيل التجاري المصري ورؤساء المكاتب التجارية في عدد من الدول الإفريقية، لبحث فرص الاستثمار المشترك وزيادة الصادرات.



يأتي الاجتماع في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، حيث ناقش سبل بناء قنوات تواصل مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري ومكاتب التمثيل التجاري والسفارات بالخارج، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب خدمة المصالح الاقتصادية المتبادلة.



وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الجمعية والتمثيل التجاري، من بينهم ميريام بشاي رئيس لجنة التجارة واللوجستيات، والوزير مفوض تجاري وليد الزمر مدير إدارة شؤون الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلي المكاتب التجارية في كينيا ونيجيريا وزامبيا والسنغال وغانا وتنزانيا وأوغندا وكوت ديفوار وجيبوتي، حيث استعرضوا تطورات الأسواق الإفريقية والفرص التصديرية المتاحة.



وتناولت المناقشات فرص التوسع في قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والسيراميك والأسمدة، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الغذائية والزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تأثير الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية وعلى رأسها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودورها في تسهيل حركة التجارة وزيادة النفاذ للأسواق.



وأكد محمد أبو باشا أن إفريقيا تمثل أحد أهم محاور التوسع الاستراتيجي للشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على بناء منصة تواصل فعالة بين أعضائها وممثلي التمثيل التجاري داخل القارة، بما يدعم زيادة حجم التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة.



وأوضح أن الجمعية تستهدف تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز تواجد شركات شباب الأعمال في الأسواق الإفريقية الواعدة، تتضمن تنظيم بعثات تجارية متخصصة، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية، وتوفير دراسات سوقية وفرص استثمارية تساعد الشركات على التوسع وتحقيق انتشار أوسع داخل القارة.



وأضاف أن الجمعية تعمل على تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية والمالية، بهدف دعم الصادرات المصرية وتسهيل حصول الشركات على التمويل والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.



من جانبها، أكدت ميريام بشاي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتطوير آليات التعاون بين الشركات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، لافتة إلى أن الجمعية تركز على دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية ومواد البناء والمنتجات الزراعية والتكنولوجيا المالية، مع تعزيز إتاحة المعلومات السوقية وربط الشركات بشركاء الأعمال داخل القارة.



وشدد المشاركون خلال اللقاء على أهمية دور القطاع المصرفي في تمويل وتأمين الصادرات المصرية، إلى جانب ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والمشاركة في المعارض التجارية، باعتبارها أدوات فعالة لاختراق الأسواق الإفريقية، مؤكدين أن مصر تمتلك قدرات تنافسية قوية تؤهلها لزيادة حصتها في تلك الأسواق، مع الحاجة إلى تعزيز أدوات التمويل وتيسير النفاذ التجاري.