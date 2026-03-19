الإشراف العام
اقتصاد

شباب الأعمال تتحرك في إفريقيا لتعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية

الجمعية المصرية لشباب الأعمال
ولاء عبد الكريم

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال اجتماعًا موسعًا برئاسة محمد أبو باشا، وبمشاركة قيادات التمثيل التجاري المصري ورؤساء المكاتب التجارية في عدد من الدول الإفريقية، لبحث فرص الاستثمار المشترك وزيادة الصادرات.


يأتي الاجتماع في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، حيث ناقش سبل بناء قنوات تواصل مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري ومكاتب التمثيل التجاري والسفارات بالخارج، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب خدمة المصالح الاقتصادية المتبادلة.


وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الجمعية والتمثيل التجاري، من بينهم ميريام بشاي رئيس لجنة التجارة واللوجستيات، والوزير مفوض تجاري وليد الزمر مدير إدارة شؤون الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلي المكاتب التجارية في كينيا ونيجيريا وزامبيا والسنغال وغانا وتنزانيا وأوغندا وكوت ديفوار وجيبوتي، حيث استعرضوا تطورات الأسواق الإفريقية والفرص التصديرية المتاحة.


وتناولت المناقشات فرص التوسع في قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء والسيراميك والأسمدة، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الغذائية والزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تأثير الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية وعلى رأسها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودورها في تسهيل حركة التجارة وزيادة النفاذ للأسواق.


وأكد محمد أبو باشا أن إفريقيا تمثل أحد أهم محاور التوسع الاستراتيجي للشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على بناء منصة تواصل فعالة بين أعضائها وممثلي التمثيل التجاري داخل القارة، بما يدعم زيادة حجم التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة.


وأوضح أن الجمعية تستهدف تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز تواجد شركات شباب الأعمال في الأسواق الإفريقية الواعدة، تتضمن تنظيم بعثات تجارية متخصصة، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية، وتوفير دراسات سوقية وفرص استثمارية تساعد الشركات على التوسع وتحقيق انتشار أوسع داخل القارة.


وأضاف أن الجمعية تعمل على تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية والمالية، بهدف دعم الصادرات المصرية وتسهيل حصول الشركات على التمويل والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.


من جانبها، أكدت ميريام بشاي أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتطوير آليات التعاون بين الشركات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، لافتة إلى أن الجمعية تركز على دعم القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية ومواد البناء والمنتجات الزراعية والتكنولوجيا المالية، مع تعزيز إتاحة المعلومات السوقية وربط الشركات بشركاء الأعمال داخل القارة.


وشدد المشاركون خلال اللقاء على أهمية دور القطاع المصرفي في تمويل وتأمين الصادرات المصرية، إلى جانب ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والمشاركة في المعارض التجارية، باعتبارها أدوات فعالة لاختراق الأسواق الإفريقية، مؤكدين أن مصر تمتلك قدرات تنافسية قوية تؤهلها لزيادة حصتها في تلك الأسواق، مع الحاجة إلى تعزيز أدوات التمويل وتيسير النفاذ التجاري.

الجمعية المصرية لشباب الأعمال التعاون الاقتصادي الأسواق الأفريقية بعثات تجارية محمد أبو باشا شباب الأعمال ميريام بشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

ترشيحاتنا

دعاء المطر الوارد عن النبي

دعاء المطر الوارد عن النبي.. اغتنمه وردد هذه الأدعية

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 رمضان.. لا تنس دعاء الإفطار

نجوم دولة التلاوة يتألقون في المساجد الكبرى

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد