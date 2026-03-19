رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تصريحات رئيس الوزراء .. ماهي ضوابط العمل عن بعد طبقا للقانون ؟

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء
معتز الخصوصي

في إطار سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية ، أعلنت الحكومة أنها تدرس العمل عن بعد يومين في الأسبوع.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس العمل عن بعد في بعض القطاعات يومين في الاسبوع مشيرا إلى  أن هذا القرار لن يسري علي المصانع محطات المياه والغاز والنقل والمنشآت الصحية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا لترشيد الاستهلاك الكهربائي لافتا ان وفقا لتقديرات وزارة الكهرباء سوف يوفر هذا الإجراء من الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت هذه القرارت لعدم زيادة الأسعار مرة أخري.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط العمل عن بعد في قانون العمل.

العمل عبر المنصات الرقمية

ونصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:

1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.

2- العمل عبر المنصات الرقمية.

3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.

4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.

5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

و  تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.

كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.

و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.

