ياسين منصور يكشف موقف مجلس الادارة من التعاقد مع مدرب محلي

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن موقف ياسين منصور نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي من التعاقد مع مدرب جديد للفريق خلال الفترة المقبلة

وأكد المصدر أن ياسين منصور ومجلس إدارة النادي الأهلي يرفض فكرة تعيين مدرب محلي لقيادة المارد الأحمر في الوقت الحالي.

وتابع أن مجلس إدارة النادي الأهلي يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي مع ترشيح أسماء أبرزها البرتغالي جوزيه جوميز

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل في اطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.