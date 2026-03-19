هتقلب الموازيين واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة تعرف عليها

يُواصل واتساب إضافة ميزات جديدة باستمرار. تتيح منصة المراسلة الفورية الشهيرة للمستخدمين إضافة أكثر من حساب على جهاز واحد دون الحاجة إلى تطبيقات منفصلة أو هواتف متعددة. والآن، وفقًا لنتائج النسخة التجريبية الأولية، يختبر واتساب ميزة تسجيل الخروج على نظام أندرويد ، والتي من شأنها تبسيط إدارة الحسابات.

رصد موقع WABetainfo خيارًا جديدًا لتسجيل الخروج في الإصدار التجريبي 2.26.11.5 من واتساب لنظام أندرويد. يتيح هذا الخيار للمستخدمين تسجيل الخروج مؤقتًا من أجهزتهم دون حذف حساباتهم أو فقدان بيانات المحادثات. قد تكون هذه الميزة مفيدة للغاية لمن يبدّلون أجهزتهم باستمرار أو يستخدمون شريحتين SIM.

على عكس إنستجرام وفيسبوك، لم يكن بإمكان مستخدمي واتساب تسجيل الخروج دون الحاجة إلى حذف التطبيق. حاليًا، لا يمكن حذف سوى الحسابات الثانوية المُنشأة على التطبيق على نفس الجهاز.

على الجانب الآخر يتيح واتساب يُتيح ثلاثة خيارات لتسجيل الخروج. أحدها يُتيح للمستخدمين تسجيل الخروج مع الاحتفاظ بمحادثاتهم وبياناتهم على الجهاز.

أما الخيار الآخر فيُمكنه حذف جميع البيانات المحلية، وهو ما يُشبه إعادة تثبيت التطبيق. مع ذلك، يُنصح بإنشاء نسخة احتياطية لضمان حفظ المحادثات.

لم تُعلن شركة ميتا بعد عن موعد إطلاق ميزة تسجيل الخروج في واتساب. من المتوقع أن تُضاف هذه الميزة لاحقًا عبر تحديث رئيسي. عند تفعيلها، ستُسهّل هذه الميزة إدارة الحسابات وتجعلها أكثر أمانًا.

في الوقت نفسه، تعمل منصة ميتا أيضًا على تطوير إمكانية تواصل المستخدمين مع غير مستخدمي واتساب عبر رابط آمن.