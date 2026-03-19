الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جبارة للألعاب إليك أفضل جهاز في 2026 ينطلق رسميا

لمياء الياسين

أطلقت لينوفو جهاز Legion Y700 اللوحي من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي يجمع بين مواصفات تقنية رائدة، وميزات الذكاء الاصطناعي، وقدرات ألعاب متطورة في تصميم صغير الحجم. يوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، ويُصنف كجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد ويركز على الأداء العالي. وقد تم طرح هذا الجهاز مؤخرًا عالميًا باسم Lenovo Legion Tab Gen 5 .

لينوفو ليجن Y700

يتميز الجهاز بنظام Tianxi Personal ، وهو مساعد ذكاء اصطناعي على مستوى النظام مصمم ليعمل كوكيل ذكي شخصي ويتكيف مع مختلف حالات الاستخدام مثل الدراسة والترفيه والمهام اليومية.

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K (3040 × 1904 بكسل). يدعم معدل تحديث 165 هرتز، وسطوع 800 شمعة، وعمق ألوان 12 بت.

 توفر الشاشة معدل استجابة لمس فوري 2640 هرتز ومعدل استجابة لمس متعدد 480 هرتز، بالإضافة إلى دقة لمس تصل إلى 10 أضعاف لتحسين التكبير ودقة استخدام القلم.

ليجن Y700 الجيل الخامس
 

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ونظام Android 16.  متفوقًا بذلك على معظم أجهزة Android اللوحية المتوفرة حاليًا في السوق.

 يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 24 جيجابايت من نوع LPDDR5T، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 Pro، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة TF. ويتم تبريد الجهاز بواسطة نظام تبريد Qiankun من الجيل الثالث بمساحة 17,353 مم².
يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بحلقة إضاءة LEGION HALO وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط وخاصية الشحن المباشر.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الجهاز اللوحي بسعر 582 دولارًا أمريكيًا لسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر 698 دولارًا أمريكيًا لسعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، 

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

