بمواصفات جبارة للألعاب إليك أفضل جهاز في 2026 ينطلق رسميا

أطلقت لينوفو جهاز Legion Y700 اللوحي من الجيل الخامس بتقنية الذكاء الاصطناعي في الصين، والذي يجمع بين مواصفات تقنية رائدة، وميزات الذكاء الاصطناعي، وقدرات ألعاب متطورة في تصميم صغير الحجم. يوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، ويُصنف كجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد ويركز على الأداء العالي. وقد تم طرح هذا الجهاز مؤخرًا عالميًا باسم Lenovo Legion Tab Gen 5 .

لينوفو ليجن Y700

يتميز الجهاز بنظام Tianxi Personal ، وهو مساعد ذكاء اصطناعي على مستوى النظام مصمم ليعمل كوكيل ذكي شخصي ويتكيف مع مختلف حالات الاستخدام مثل الدراسة والترفيه والمهام اليومية.

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K (3040 × 1904 بكسل). يدعم معدل تحديث 165 هرتز، وسطوع 800 شمعة، وعمق ألوان 12 بت.

توفر الشاشة معدل استجابة لمس فوري 2640 هرتز ومعدل استجابة لمس متعدد 480 هرتز، بالإضافة إلى دقة لمس تصل إلى 10 أضعاف لتحسين التكبير ودقة استخدام القلم.

لينوفو ليجن Y700

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ونظام Android 16. متفوقًا بذلك على معظم أجهزة Android اللوحية المتوفرة حاليًا في السوق.

يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 24 جيجابايت من نوع LPDDR5T، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 Pro، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة TF. ويتم تبريد الجهاز بواسطة نظام تبريد Qiankun من الجيل الثالث بمساحة 17,353 مم².

يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بحلقة إضاءة LEGION HALO وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط وخاصية الشحن المباشر.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الجهاز اللوحي بسعر 582 دولارًا أمريكيًا لسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر 698 دولارًا أمريكيًا لسعة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت،