إحنا تمام.. محمود غالي يطرح أغنية جديدة بمناسبة العيد | فيديو

طرح المطرب الشاب محمود غالي أغنيته الجديدة "إحنا تمام" بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الأغنية من النوع المقسوم، من كلمات وألحان وتوزيع حازم علي، والكليب من إخراج حسن الكينج، وهي أغنية لايت مناسبة لأجواء العيد، ويبعث من خلالها رسالة إنسانية مؤثرة.

أغاني محمود غالي

كان محمود غالي طرح عدة أغنيات خلال الشهور الماضية، منها مغرورة من كلمات وألحان وتوزيع أحمد مختار، وقبلها أغنية "بعد البعد"، من كلمات حيدر وألحان وتوزيع محمود صلاح والكليب من إخراج أحمد السبكى.

من المعروف أن محمود غالى مصمم أزياء معروف، حقق شهرة واسعة فى عالم الموضة، وارتدت من تصميماته العديد من النجمات، قبل أن يقرر أن يجرب حظه فى عالم الموسيقى، ويطرح أولى أغنياته "بعد البعد" على أن يتبعها بأغنيات أخرى.

ونفى محمود غالى اعتزاله عالم الموضة، مؤكدا أن الغناء لن يؤثر على حياته المهنية فى دنيا التصميم.