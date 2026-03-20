العيدية من أجمل مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، فهي تعبير بسيط عن المحبة والبهجة، ويمكن تقديمها بطرق مبتكرة تضيف لمسة مميزة وتدخل السرور على قلوب الكبار والصغار.

وفيما يلي أفكار غير تقليدية لتقديم العيدية هذا العام:



يمكن استخدام قطع الشوكولاتة أو الحلوى المفضلة وتنسيقها على شكل مروحة، مع إضافة كارت صغير يحمل عبارة تهنئة، ثم لفها بشريط ستان أنيق يمنحها شكلا جذابا.



يمكن تجهيز أظرف ملونة ووضع النقود بداخلها، مع إضافة مفاجأة بسيطة مثل بالونات أو ألعاب صغيرة، وكتابة رسالة تهنئة لطيفة.

كما يمكن توزيع حلوى مغلفة بطريقة مبتكرة على الأطفال من الأقارب والجيران.

من الأفكار الممتعة وضع النقود داخل بالونات شفافة مع بعض القصاصات الورقية الملونة والزينة، ثم تعليقها في غرفة المعيشة، وترك الأطفال يستمتعون بفرقعتها للحصول على العيدية.

يمكن ربط النقود بشرائط ستان ملونة بطريقة بسيطة، أو لفها حول قطعة من الشوكولاتة وتقديمها بشكل أنيق. ولإضافة لمسة مميزة في الصباح، يمكن تقديم العيدية ضمن طبق حلويات العيد، أو إخفاؤها داخل ألعاب صغيرة لتكون مفاجأة ممتعة أثناء الإفطار.