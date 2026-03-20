كارثة غذائية في العيد.. احذري تناول الكحك والبسكويت مع الشاي

يعتمد الكثير علي العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر خلال أيام عيد الفطر، وعلى رأسها تناول الكحك والبسكويت مع الشاي، مؤكدة أنها قد تتحول إلى خطر صحي حقيقي رغم شيوعها.



وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سندس خليل استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الشاي مع الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، خاصة البسكويت والكحك، يعد من العادات غير الصحية، حيث يعمل الشاي على تقليل امتصاص الحديد في الجسم.



وأضافت أن هذه العادة قد تؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا، خاصة مع تكرارها خلال أيام العيد.



كما أشارت إلى أن الجمع بين الشاي والبسكويت يساهم في زيادة الوزن وظهور الدهون في منطقة البطن، فضلا عن التسبب في اضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والقولون العصبي. ونصحت بضرورة الفصل بين تناول الطعام والمشروبات، وترك فاصل زمني مناسب بينهما، للحفاظ على الصحة وتجنب هذه المشكلات.