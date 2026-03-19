الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضربة كرج.. استهداف مصنع صواريخ إيراني بذخائر دقيقة

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت منشأة إيرانية لتصنيع الصواريخ في مدينة كرج، وذلك في إطار العمليات الجارية لمواجهة التهديدات في المنطقة.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أوضح الجيش الأمريكي أن الضربة نُفذت في 11 مارس باستخدام ذخائر دقيقة، ما أسفر عن استهداف مصنع مخصص لإنتاج الصواريخ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحجم الخسائر.

أمن الشحن التجاري

وأشار إلى أن هذه المنشأة كانت تُستخدم من قبل إيران لتطوير قدرات صاروخية تمثل تهديدًا مباشرًا لكل من الولايات المتحدة ودول الجوار، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على أمن الشحن التجاري في المنطقة.

استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية

وتأتي هذه الضربة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تحركات عسكرية متزايدة، ما يعزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية.

