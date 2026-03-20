عصام كامل يكشف الخطر: إعلام الجماعات الإرهابية يستغل الثغرات ويعيد تشكيل الوعي

شن الكاتب الصحفي عصام كامل هجومًا حادًا على إعلام الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أنهم تلقوا تدريبًا مكثفًا داخل مصر ويمتلكون خبرات واسعة في استغلال المساحات الإعلامية الفارغة.

أخطاء وقرارات سابقة



وأضاف كامل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "أنا أعرف حجم المعارك التي خضتها معهم، وهم يعتمدون على شغل الفراغ وفرض رؤيتهم على الإعلام المصري نتيجة أخطاء وقرارات سابقة من السلطة".



وأشار كامل إلى أن هذه الجماعات مارست الاستقطاب السياسي بشكل كبير، ومع ذلك ما زال تأثيرها مستمرًا، محذرًا من ترك أي فراغ إعلامي يمكن أن يشغله آخرون.

استقلالية الإعلام وحماية المجتمع



وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا ومهنية عالية للحفاظ على استقلالية الإعلام وحماية المجتمع من الحملات الدعائية المضللة.



https://www.youtube.com/watch?v=1SL3LSgFilA