قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة
نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الفطر: أعاده الله بالخير والبركات
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20 مارس 2026
روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مراسلين روسيا اليوم
الرئيس السيسي لأسر الشهداء: امشوا ورؤوسكم مرفوعة.. بفضل تضحياتكم نعيش في أمن وأمان
روبوت في شوارع الشيخ زايد| ظهور أول عسكري مرور آلي في مصر.. حكاية فيديو أثار الجدل
الرئيس السيسي في عيد الفطر: "استقرار مصر هو الشاهد الدائم على تضحيات أبطالنا.. ولن ننسى الجميل"
جيش الاحتلال يفقد 20 مسيرة فوق إيران
يسرائيل هيوم: الاشتباه بجندي احتياط يزود جهات إيرانية بمعلومات أمنية حساسة
برشامة يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات قوية.. تفاصيل
كيفية صلاة العيد لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح
لرستان الإيرانية تتعرض لسلسلة غارات مكثفة ومقـ.تل 12 شخصا وإصابة 116
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

روبوت في شوارع الشيخ زايد| ظهور أول عسكري مرور آلي في مصر.. حكاية فيديو أثار الجدل

أول رجل مرور آلي
أحمد العيسوي

في خطوة لافتة تعكس توجهًا متزايدًا نحو استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، أثار ظهور رجل مرور آلي في مدينة الشيخ زايد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الفيديو الذي انتشر بسرعة أعاد فتح النقاش حول دور التكنولوجيا في تنظيم الشوارع، وهل يمكن أن تحل الآلة محل العنصر البشري في مهام دقيقة مثل إدارة المرور. 
 

مشهد غير معتاد في الشارع

الفيديو المتداول أظهر جهازًا حديثًا يؤدي دور رجل المرور، يقف في أحد الشوارع ويوجه السيارات بطريقة منظمة. المشهد كان جديدًا على كثير من المواطنين، مما بين من أبدى إعجابه بالفكرة واعتبرها نقلة حضارية، وآخرين تعاملوا معها بدهشة وتساؤلات حول مدى فعاليتها. 
 

خطوة ضمن خطة التطوير 

ظهور هذا الروبوت لم يأتِ من فراغ، بل يندرج ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة المرور، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الطرق وتقليل المخالفات. الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق قدر أكبر من الانضباط، خاصة في المناطق التي تشهد زحامًا مروريًا مستمرًا. 
 

هل ينجح في تقليل الفوضى؟ 

يرى مؤيدو الفكرة أن الاعتماد على هذه الأجهزة قد يساعد في تحسين السيولة المرورية وتقليل الحوادث، من خلال تنظيم الحركة بشكل أدق وتقليل الأخطاء البشرية. كما يمكن أن يخفف الضغط عن رجال المرور، خاصة في أوقات الذروة. 

في المقابل، هناك بعض التساؤلات المهمة حول قدرة الروبوت في التعامل مع المواقف الطارئة أو الأعطال المفاجئة، إلى جانب مدى تحمله للظروف الجوية المختلفة.

في الختام، قد لا يكون «رجل المرور الروبوت» مجرد تجربة عابرة، بل بداية لتغيير أوسع في شكل إدارة الشوارع داخل المدن الحديثة. وبين واقع يتطلب حلولًا سريعة وأفكارًا مبتكرة، تظل مثل هذه الخطوات مرهونة بمدى قدرتها على إثبات كفاءتها على الأرض، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا واحتياجات المواطن اليومية.

التكنولوجيا الشيخ زايد المرور الفيديو الحوادث

