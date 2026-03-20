نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الفطر: أعاده الله بالخير والبركات

حرصت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتبت نادية الجندي عبر حسابها الرسمي علي إكس" كل عام وأنتم طيبين وبألف خير عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعاً".

أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات"

وأعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، مساء امس الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون اليوم الجمعة 20 مارس 2026، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحري الهلال باللجان الشرعية المختصة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل سكر زيادة الذي ضم عدد كبير من النجوم منهم نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وبيومي فؤاد وغيرهم، وتم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020.