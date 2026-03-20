الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 14 حتى 20 مارس 2026، والتي شملت اجتماعات ومباحثات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، حيث استعرض تطورات الموقف الراهن في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، مؤكدًا أن جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام، وتدبير كل مستلزمات الإنتاج.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، مؤكدًا حرص الدولة على المتابعة الدائمة لموقف الاحتياطيات من المنتجات البترولية والحفاظ على أرصدة آمنة منها؛ لضمان استقرار الأسواق واستدامة تلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد على أن الحكومة تضع سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات وتأمين تلك الأرصدة لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وشملت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ عدد من ملفات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتمت الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية بالسخنة تضم 547 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، بتكلفة استثمارية نحو 33.06 مليار دولار، كما تم التنويه إلى أن عدد المشروعات والتعاقدات الفعلية بمنطقة غرب القنطرة الصناعية وصل إلى 52 مشروعًا في قطاعات صناعية مختلفة، باستثمارات تقدر بـ 1.53 مليار دولار.

كما تمت الإشارة أيضًا إلى أن المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة تضم 7 مشروعات صناعية ولوجستية وخدمية، باستثمارات تصل إلى 367 مليون دولار.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح أن الحكومة هدفها مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل، كما وجه بعرض مسودة الإصدارة الثانية على مجلس الوزراء ثم طرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم والاستفادة منها.

وترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث تم استعراض أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بأزمة التصعيد العسكري الراهنة في المنطقة، إلى جانب بحث أبرز الانعكاسات المحتملة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي، وتم تناول ما تم تنفيذه من إجراءات في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات موقف تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح، فضلًا عن خطط الجاهزية لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات طاقة متجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات.

رئيس الوزراء نشاط رئيس الوزراء مدبولي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
هل حلاقة شعر العانة آمنة للنساء؟
