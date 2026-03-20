تعرضت لوعكة صحية.. وفاة الحاجة نقاوة أقدم محفظة للقرآن الكريم بـ قطور

شهدت قرية سماتاي بمركز قطور محافظة الغربية حالة من الحزن، بعد نبأ وفاة الحاجة نقاوة أقدم محفظة للقرآن الكريم عن عمر ناهز 90 عاما، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة.

تفاصيل الواقعة

وكان نجل شقيقة الراحلة محمد الإبشيهي قال إنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة قبل أن تفيض روحها إلى بارئها صباح أمس وسط دعوات المحبين لها من حفظة القرآن الكريم .

أقدم محفظة للقرآن الكريم



كما كشف "الإبشيهي" أن الشيخة نقاوة جعلت حياتها لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء قريتها حيث تخرجت على يديها أجيال عديدة من حفظة كتاب الله من بينهم أطباء ومهندسون، مؤكدًا أنها كانت مثالًا في العطاء والتفاني وخدمة القرآن الكريم.