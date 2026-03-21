مخرج عين سحرية: سعيد بردود الفعل والإشادة بالمسلسل.. وباسم سمرة نجم كبير

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة اول ايام العيد النجم باسم سمرة، الذي كشف عن أسرار كواليس مسلسل "عين سحرية" وأهم وأصعب المشاهد التي عاشها داخل وخارج الكواليس.

وخلال مداخلة هاتفية قال المخرج مسعود مخرج مسلسل عين سحرية والذي اوضح انه سعيد بردود الفعل وحالة التفاعل والإشادة بالمسلسل مشيرا الي ان الفنان باسم سمرة نجم كبير ولي تجربة سابقة معه في مسلسل منعطف خطر ويلفت نظري فيه هو نظرات عينه في التمثيل ، وهو بيمثل بعينه بدون ان يحكي

واضاف ان لابد ان ياخد الممثل كل وقته حتي يعطي افضل ما لديه ، وكان اختياري للفنان باسم سمرة من اول مرة وان يقدم شخصية زكي وهو ممثل رائع ولديه اصرار ومبدع فيما يقدمه

وعقب باسم سمرة أنا فخور بالعمل مع المخرج ووالده الفنان غسان مسعود وهو من اسرة فنية.

وتابع كانت هناك مشاهد قوية ومتميزة وهناك مشهد قوي لباسم سمرة وشخصية زكي وهو يتحدث عن نفسه وعن تلك الشخصية

وعندما يثق باسم في المخرج الذي يعمل معاه إلا ويكون مرتاح وتجعله في اعلي درجات الابداع ، وبيننا تجانس وتعاملنا مع بعض في اكثر من عمل

وعن مشهد تزوير كارنيه النقابة والنقد الذي وجه لهذا المشهد اجاب أنا أقدم المشهد وما فيه من تفاصيل وكان لي رؤية معينة في تقديم ذلك المشهد ودوري ان اطرح الرساله وما يقدمه المسلسل.